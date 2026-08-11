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Брэд Питт: могу научить Неймара, как правильно симулировать. Ему явно нужна помощь

Брэд Питт: могу научить Неймара, как правильно симулировать. Ему явно нужна помощь
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Американский актёр Брэд Питт отметил, что футболисты неправдоподобно симулировали во время чемпионата мира 2026 года. В частности, двукратный обладатель премии «Оскар» высказался о нападающем сборной Бразилии Неймаре.

«Я собираюсь открыть курс по симуляции, потому что эти парни просто ужасны (встаёт и делает вид, что падает). Это одна из худших актёрских игр, которые я когда-либо видел. Я понимаю, что зарабатывание фолов — часть игровой хитрости, но, боже, им нужна серьёзная помощь. И я начну с Неймара, потому что, каким бы воздушным он ни был на поле, ему нужна помощь. Я покажу ему, как правильно «продавать» фол, как делать это сдержанно и не слишком часто, чтобы всё выглядело правдоподобно. У меня есть целая программа обучения», — приводит слова Питта Esquire.

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