Результаты матчей Лиги Европы — 2026/2027 по футболу на 11 августа

Во вторник, 11 августа, состоялся один матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги Европы на 11 августа:

«Иберия 1999» – «Ларн» — 2:1.

Встречи третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2026/2027 проходят с 4 по 13 августа. Действующим победителем Лиги Европы является английская «Астон Вилла». В финале прошлого сезона бирмингемская команда обыграла немецкий «Фрайбург» со счётом 3:0 на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле, Турция.

В матче за Суперкубок УЕФА «Астон Вилла» сыграет с «ПСЖ».