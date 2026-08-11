«Будё-Глимт» победил «Юнион» в результативном матче и вышел в следующий раунд ЛЧ

Завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречались «Будё-Глимт» (Норвегия) и «Юнион» (Бельгия). Игра прошла на стадионе «Аспмюра» в Будё. Основное время закончилось со счётом 2:2, однако норвежский клуб забил в дополнительное время — 3:2. По сумме двух матчей счёт 6:5 в пользу «Будё-Глимт».

В начале второго тайма счёт открыл полузащитник хозяев Оле-Дидрик Бломберг. На 62-й минуте нападающий «Юниона» Гильерме Смит восстановил равновесие. На 76-й минуте нападающий Йенс Петтер Хёуге вывел норвежскую команду вперёд. Через 12 минут счёт сравнял нападающий гостей Мохаммед Фусейни. На 90+6-й минуте полузащитник «Юниона» Камил ван де Перре получил красную карточку. На 117-й минуте нападающий Андреас Хельмерсен забил победный мяч «Будё-Глимт».

«Будё-Глимт» сыграет в квалификационном раунде плей-офф, первые матчи которого пройдут 18-19 августа, ответные — 25-26 августа.

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