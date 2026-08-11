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Суперкомпьютер оценил шансы «Барселоны» и «Реала» на чемпионство перед стартом Ла Лиги

Суперкомпьютер оценил шансы «Барселоны» и «Реала» на чемпионство перед стартом Ла Лиги
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Суперкомпьютер Opta оценил шансы «Барселоны» и мадридского «Реала» на чемпионство в испанской Ла Лиге перед стартом сезона-2026/2027.

По полученным данным, шансы «Барселоны» на титул составляют 45,2%, у «сливочных» этот показатель равен 32,3%. Вероятность победы в турнире мадридского «Атлетико» составляет 8,4%.

По итогам сезона-2025/2026 чемпионом Испании стала «Барселона». Каталонская команда набрала 94 очка за 38 матчей. «Реал» набрал 86 очков и расположился на второй строчке.

Сезон-2026/2026 в Ла Лиге стартует 15 августа. В 1-м туре «Барселона» в домашнем матче сыграет с «Атлетиком» из Бильбао (27 августа), а «Реал» на своём поле на день раньше встретится с «Реалом Сосьедад».

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