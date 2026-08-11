Бубнов вступился за Максименко в моментах с голами «Краснодара» в ворота «Спартака»

Футбольный эксперт Александр Бубнов вступился за голкипера московского «Спартака» Александра Максименко в моментах с пропущенными мячами от «Краснодара» в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Красно-белые уступили в этой встрече со счётом 1:2.

— Оласа здорово забил, подключился здорово.

— Почему Максименко ругают? Это же суперудар.

— Супер. В самый угол. Он [Максименко] не мог.

— Если посмотреть на повторе, в принципе, на какие-то доли секунды он мог раньше прыгнуть.

— Какие доли секунды? Ему [Оласе] дали свободно принять мяч, он прицелился, мяч пошёл низом. Такой взять очень тяжело. А второй, когда Батчи забил… ну, девятина. Дали пробить, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Защитник «быков» Лукас Оласа отличился на шестой минуте игры ударом в дальний угол из пределов штрафной, а форвард Жоау Батчи забил на 11-й минуте дальним ударом.