15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов вступился за Максименко в моментах с голами «Краснодара» в ворота «Спартака»

Бубнов вступился за Максименко в моментах с голами «Краснодара» в ворота «Спартака»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов вступился за голкипера московского «Спартака» Александра Максименко в моментах с пропущенными мячами от «Краснодара» в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Красно-белые уступили в этой встрече со счётом 1:2.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

— Оласа здорово забил, подключился здорово.

— Почему Максименко ругают? Это же суперудар.
— Супер. В самый угол. Он [Максименко] не мог.

— Если посмотреть на повторе, в принципе, на какие-то доли секунды он мог раньше прыгнуть.
— Какие доли секунды? Ему [Оласе] дали свободно принять мяч, он прицелился, мяч пошёл низом. Такой взять очень тяжело. А второй, когда Батчи забил… ну, девятина. Дали пробить, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Защитник «быков» Лукас Оласа отличился на шестой минуте игры ударом в дальний угол из пределов штрафной, а форвард Жоау Батчи забил на 11-й минуте дальним ударом.

Материалы по теме
«Плакали от радости, потому что его там не стало». Бубнов — о Слуцком и его перспективах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android