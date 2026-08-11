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«Монако» намерен расторгнуть контракт с Погба — Nice-Matin

«Монако» намерен расторгнуть контракт с Погба — Nice-Matin
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Руководство «Монако» сообщило 33-летнему полузащитнику Полю Погба о намерении расторгнуть контракт. Монегаски пытаются достичь финансового соглашения с футболистом, и, вероятно, выплатят ему всю зарплату по трудовому соглашению, рассчитанному до лета 2027 года. Об этом сообщает Nice-Matin.

По информации источника, «Монако» хотел расторгнуть контракт с французом в конце 2025 года, но он убедил руководство клуба проявить терпение.

Погба является футболистом монегасков с лета 2025 года. За этот период полузащитник сыграл шесть матчей. Часть встреч француз пропустил из-за травм. Ранее Nice-Matin сообщил, что Погба получил новое повреждение во время сборов команды в Англии.

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Погба расплакался во время подписания контракта с «Монако»:

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