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Нарт — Динамо Ставрополь: результат матча 11 августа 2026, счет 1:2, 2-й раунд Кубка России сезона-2026/2027

«Динамо» Ставрополь победило «Нарт» в матче Кубка России благодаря голу на 90-й минуте
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Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречались «Нарт» из Черкесска и ставропольское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Нарт» в Черкесске. В качестве главного арбитра выступил Михаил Яковлев из Москвы. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды гостей.

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
11 августа 2026, вторник. 19:30 МСК
Нарт
Черкесск
Окончен
1 : 2
Динамо Ставрополь
Ставрополь
0:1 Джумаев – 57'     1:1 Гараев – 69'     1:2 Шилов – 90'    

Первый мяч в этой встрече забил полузащитник гостей Амир Джумаев на 57-й минуте. На 69-й минуте защитник «Динамо» Ставрополь Ринат Гараев отметился автоголом. На 90-й минуте отличился полузащитник гостей Данила Шилов, установив окончательный счёт — 2:1.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная таблица Кубка России сезона-2026/2027
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