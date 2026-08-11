«Динамо» Ставрополь победило «Нарт» в матче Кубка России благодаря голу на 90-й минуте

Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречались «Нарт» из Черкесска и ставропольское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Нарт» в Черкесске. В качестве главного арбитра выступил Михаил Яковлев из Москвы. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч в этой встрече забил полузащитник гостей Амир Джумаев на 57-й минуте. На 69-й минуте защитник «Динамо» Ставрополь Ринат Гараев отметился автоголом. На 90-й минуте отличился полузащитник гостей Данила Шилов, установив окончательный счёт — 2:1.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).