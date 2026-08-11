Тренер «Баварии» Венсан Компани: этот сезон может стать нашим лучшим

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани дал комментарий на тему ожидания нового сезона. 22 августа мюнхенцы сыграют с дортмундской «Боруссией» в матче за суперкубок Германии.

Суперкубок Германии 2026 . Финал Суперкубок Германии 2026 . Финал 22 августа 2026, суббота. 21:30 МСК Боруссия Д Дортмунд Не начался Бавария Мюнхен Кто победит в основное время? П1 X П2

«На мой взгляд, слишком много людей считают, что всё может пойти как-то не так. Но я знаю, что на примере таких топовых игроков, как Мусиала, можно черпать мотивацию. Я ожидаю, что ребята проведут сезон, который сделает нас ещё сильнее. Все наши конкуренты полны решимости. Мы не можем позволить себе высокомерие. То, что произошло в прошлом сезоне, совершенно не имеет значения. Независимо от того, что произошло в прошлом сезоне, этот может стать нашим лучшим. И именно таким должен быть наш настрой», — сказал Компани в интервью для пресс-службы клуба.