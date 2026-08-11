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Игрока «Арсенала» Льюиса-Скелли предложили «МЮ» и «Челси» — Football.London

Игрока «Арсенала» Льюиса-Скелли предложили «МЮ» и «Челси» — Football.London
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«Манчестер Юнайтед» и «Челси» предложили кандидатуру защитника «Арсенала» Майлза Льюиса-Скелли. Об этом сообщает Football.London.

По информации источника, 19-летний футболист уже некоторое время находится в поле зрения «синих». Подчёркивается, что «Арсеналу» будет трудно отказать в продаже Льюиса-Скелли, если «Челси» сделает выгодное предложение.

В минувшем сезоне Льюис-Скелли принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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