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Бубнов объяснил, почему «Спартак» уступил «Краснодару», показав более содержательную игру

Бубнов объяснил, почему «Спартак» уступил «Краснодару», показав более содержательную игру
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Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил, почему «Спартак» уступил «Краснодару» в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги (1:2), показав более содержательную игру.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

— «Спартак» сделал на 300 технико-тактических действий больше. Представляешь? Это ж вообще! В таком матче при примерно равных соперниках.

— То есть Спартак играл лучше получается?
— Да, но «Краснодар» качественно оборонялся, и вот до 82-й минуты они здорово из-под прессинга выходили. «Спартаку» приходилось всё время фолить. Они им шлагбаум поставили в центре поля, выходили в среднюю линию и играли практически по системе 4-6. «Краснодар» перекрыл спартаковскую среднюю линию, они её полностью нейтрализовали.

У «Спартака» в двух таймах по 28% брака было против 21%. Вот в чём разница. А вообще для Российской Премьер-Лиги это была суперигра, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Зенит» и «Спартак» заработали по шесть очков и находятся на втором и третьем местах.

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