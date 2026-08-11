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Мануэль Нойер: нам хватает мастерства и характера, чтобы победить любого соперника

Мануэль Нойер: нам хватает мастерства и характера, чтобы победить любого соперника
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о будущем завершении карьеры, а также выразил надежду на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

«Принял ли я решение о завершении карьеры следующим летом? Нет, ничего ещё на 100% не решено. Ничего пока не определено точно, но вероятность высокая.

Верю ли я, что мы сможем выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне? Однозначно. У нас уже было немало шансов выйти в финал, всё это время мы находились близко к этому. Уверен, что нам хватает мастерства, характера и тактической подготовки для того, чтобы победить любого соперника. Мы были не так уж далеки от финала, возможно, на третий раз и получится, мы работаем над этим», — приводит слова Нойера Sky Sport Germany.

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