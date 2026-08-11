«Челси» хочет получить £ 120 млн за Фернандеса, интересующего Мареску с начала ТО — Романо

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска хочет подписать полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса с начала открытия летнего трансферного окна. Итальянский специалист испытывал это желание ещё до переговоров Родри с «Барселоной». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, возможная сделка зависит от цены. «Челси» настаивает на сумме в £ 120 млн (€ 140 млн) и был бы рад сохранить футболиста.

В минувшем сезоне Фернандес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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