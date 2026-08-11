«Открытая стройплощадка». Капелло дал определение «Милану» перед стартом сезона

Итальянский тренер Фабио Капелло высказался о «Милане» перед стартом сезона в итальянской Серии А, выразив мнение, что клуб не готов к началу чемпионата.

«Он выглядит как открытая стройплощадка, не хватает только таблички «ведутся работы». А до старта сезона уже рукой подать.

«Милан» всё ещё ждёт возвращения двух важных игроков – Рабьо и Меньяна. Кстати, новость о том, что они вернутся на четыре дня позже запланированного, мне совсем не понравилась.

У меня складывается впечатление, что вокруг «россонери» ещё есть некоторая неразбериха, начиная с ситуации с Леау. Рафа переоценил себя, публично заявив о желании перейти в Премьер-лигу, и, если он останется, я бы опасался реакции «Сан-Сиро» в первом же случае, когда он решит не бежать.

Одна идея, впрочем, должна быть ясной: «Милан» должен снова иметь итальянское ядро», – приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.