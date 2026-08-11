Агент Дркушича отреагировал на информацию об интересе ПАОКа к игроку «Зенита»

Младен Ратковица, агент защитника «Зенита» Ваньи Дркушича, прокомментировал информацию об интересе ПАОКа к игроку.

«ПАОК — один из клубов, проявивших интерес к Дркушичу. Больше ничего сказать не могу, нужно подождать и посмотреть, что будет дальше», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что словенский защитник «Зенита» близок к переходу в ПАОК. Стороны согласовывают последние детали сделки.

Дркушич играет за «Зенит» с лета 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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