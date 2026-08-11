Депай покинул «Коринтианс», клуб отказался продлевать контракт по финансовым причинам

«Коринтианс» на странице в социальной сети X проинформировал о решении не продлевать контракт с 32-летним нападающим Мемфисом Депаем.

«Клуб «Коринтианс» принял решение не продлевать контракт с футболистом Мемфисом Депаем. Это решение было принято исключительно в связи с финансовым состоянием нашего клуба, которое требует строгого баланса и ответственности в управлении имеющимися ресурсами», — написано в заявлении команды.

Депай выступал в составе «Коринтианса» с сентября 2024 года. За этот период форвард принял участие в 79 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и 15 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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