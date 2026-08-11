15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Депай покинул «Коринтианс», клуб отказался продлевать контракт по финансовым причинам

Депай покинул «Коринтианс», клуб отказался продлевать контракт по финансовым причинам
Комментарии

«Коринтианс» на странице в социальной сети X проинформировал о решении не продлевать контракт с 32-летним нападающим Мемфисом Депаем.

«Клуб «Коринтианс» принял решение не продлевать контракт с футболистом Мемфисом Депаем. Это решение было принято исключительно в связи с финансовым состоянием нашего клуба, которое требует строгого баланса и ответственности в управлении имеющимися ресурсами», — написано в заявлении команды.

Депай выступал в составе «Коринтианса» с сентября 2024 года. За этот период форвард принял участие в 79 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и 15 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Материалы по теме
«Марсель» интересуется Мемфисом Депаем — Footmercato

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android