«Пародия, комедия». Бубнов высказался об игре ЦСКА в матче с «Ростовом» в 3-м туре РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре ЦСКА в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0).

— Сейчас они играли с «Ростовом». Во втором тайме он [Игдисамов] оставляет только одного Кисляка, убирает всю среднюю линию. Во что превратился ЦСКА? Пародия, комедия. Какая необходимость была убирать всех этих игроков, которые там всё определяли? По большому счёту скорость им даёт только Глебов. Замены не просто не принесли результат, они убили игру. ЦСКА стал беспомощным. «Ростов» с ними что хотел, то и делал. И в конце они говорят: «Мы недовольны результатом». «Ростов» говорит.

Если бы у ЦСКА игры не было, то они бы первые таймы так не выдавали. У них игра есть. У них нет стабильности.

— А будет она, стабильность?

— Это уже зависит от тренера. Он говорит, что команда физически готова. Я тебе скажу, они готовы физически. Но почему стабильно не играют… это уже вопрос, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После трёх матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге ЦСКА набрал пять очков и располагается на шестой строчке турнирной таблицы.