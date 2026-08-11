Роналду и Джорджина Родригес поженились и опубликовали фото обручальных колец

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду и модель Джорджина Родригес в своих аккаунтах в социальной сети опубликовали фото обручальных колец.

Фото: Из личного архива Криштиану Роналду

Ранее СМИ сообщали, что Роналду и Джорджина сыграют свадьбу на выходных (8-9 августа). Подчёркивалось, что они поженятся в соборе Фуншала, после чего отпразднуют свадьбу в пятизвёздочном отеле. Гостей отеля уведомили, что два этажа и несколько барных зон будут закрыты.

Фуншал — родной город и место рождения Роналду. Португальский футболист сделал предложение модели в 2025 году. Роналду и Джорджина находятся в отношениях с 2016 года.

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Роналду показал реакцию болельщиков на него у отеля в Торонто: