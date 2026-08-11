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Экс-нападающий «Барселоны» Алексис Санчес перешёл в «Клёб де Фут Монреаль»

Экс-нападающий «Барселоны» Алексис Санчес перешёл в «Клёб де Фут Монреаль»
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«Клёб де Фут Монреаль» из МЛС объявил о переходе в команду нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса в качестве свободного агента. Об этом сообщается на официальном сайте канадского клуба.

Футболист подписал со своей новой командой контракт, рассчитанный до лета 2027 года и предполагающий опцию продления до лета 2028-го.

В минувшем сезоне Санчес выступал за «Севилью», где провёл 30 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. Ранее футболист играл за «Барселону», английские «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», итальянские «Удинезе» и «Интер», чилийские «Кобрелоа» и «Коло-Коло», а также французский «Марсель».

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