Экс-нападающий «Барселоны» Алексис Санчес перешёл в «Клёб де Фут Монреаль»

«Клёб де Фут Монреаль» из МЛС объявил о переходе в команду нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса в качестве свободного агента. Об этом сообщается на официальном сайте канадского клуба.

Футболист подписал со своей новой командой контракт, рассчитанный до лета 2027 года и предполагающий опцию продления до лета 2028-го.

В минувшем сезоне Санчес выступал за «Севилью», где провёл 30 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. Ранее футболист играл за «Барселону», английские «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», итальянские «Удинезе» и «Интер», чилийские «Кобрелоа» и «Коло-Коло», а также французский «Марсель».