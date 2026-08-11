«Црвена Звезда» проиграла «Хапоэлю» в отборе ЛЧ, Деян Станкович был удалён на 57-й минуте

Завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречались «Црвена Звезда» (Сербия) и «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль). Игра прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей. По сумме двух матчей «Хапоэль» победил со счётом 3:0.

На 61-й минуте счёт открыл нападающий израильской команды Игор Златанович. На 79-й минуте нападающий Джавон Ист укрепил преимущество «Хапоэля».

На 57-й минуте главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович получил красную карточку.

«Хапоэль» сыграет в квалификационном раунде плей-офф, первые матчи которого пройдут 18-19 августа, ответные — 25-26 августа.

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