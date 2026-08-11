«Штурм» с Худяковым в составе покинул Лигу чемпионов, уступив «Фенербахче»

Завершён ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором играли «Штурм» (Грац, Австрия) и «Фенербахче» (Стамбул, Турция). После финального свистка зафиксирован счёт 1:0 в пользу «Фенербахче», в первой игре сильнее также оказалась турецкая команда — 2:0. Встреча состоялась на стадионе «Меркур Арена» (Грац, Австрия). В качестве главного арбитра выступил Алехандро Хосе Эрнандес (Испания).

Единственный гол в этой игре забил Андерсон Талиска, реализовавший пенальти на 66-й минуте. Российский вратарь «Штурма» Даниил Худяков отыграл весь матч.

В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Фенербахче» сыграет с победителем противостояния «Лиона» и «Спарты». Первый матч состоится 18 августа, а ответный — 26 августа. «Штурм» примет участие в основном этапе Лиги Европы.