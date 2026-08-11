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Штурм — Фенербахче: результат матча 11 августа, счет 0:1, третий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА — 2026/2027

«Штурм» с Худяковым в составе покинул Лигу чемпионов, уступив «Фенербахче»
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Завершён ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором играли «Штурм» (Грац, Австрия) и «Фенербахче» (Стамбул, Турция). После финального свистка зафиксирован счёт 1:0 в пользу «Фенербахче», в первой игре сильнее также оказалась турецкая команда — 2:0. Встреча состоялась на стадионе «Меркур Арена» (Грац, Австрия). В качестве главного арбитра выступил Алехандро Хосе Эрнандес (Испания).

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
11 августа 2026, вторник. 21:30 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Окончен
0 : 1
Фенербахче
Стамбул, Турция
0:1 Талиска – 66'    

Единственный гол в этой игре забил Андерсон Талиска, реализовавший пенальти на 66-й минуте. Российский вратарь «Штурма» Даниил Худяков отыграл весь матч.

В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Фенербахче» сыграет с победителем противостояния «Лиона» и «Спарты». Первый матч состоится 18 августа, а ответный — 26 августа. «Штурм» примет участие в основном этапе Лиги Европы.

Календарь матчей квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
Турнирная сетка квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
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