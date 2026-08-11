Ливай Гарсия отметился голом за «Панатинаикос» в Лиге конференций
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Форвард Ливай Гарсия, арендованный «Панатинаикосом» у московского «Спартака», отметился голом за греческую команду в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций с ЦСКА 1948 (Болгария). На момент публикации новости идёт дополнительное время, счёт в матче 2:1 в пользу «Панатинаикоса».
Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
11 августа 2026, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА 1948
София, Болгария
Окончен
1 : 2
ДВ
Панатинаикос
Афины, Греция
0:1 Гарсия – 60' 1:1 Двали – 87' 1:2 Дессерс – 95'
Футболист открыл счёт в этой встрече, отличившись на 60-й минуте.
5 августа московский «Спартак» объявил о переходе Ливая Гарсии в «Панатинаикос» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа футболиста.
Футболист выступал за «Спартак» с 2025 года. В сезоне-2025/2026 Ливай Гарсия провёл за красно-белых 33 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал пять результативных передач.
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