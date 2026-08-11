Ливай Гарсия отметился голом за «Панатинаикос» в Лиге конференций

Форвард Ливай Гарсия, арендованный «Панатинаикосом» у московского «Спартака», отметился голом за греческую команду в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций с ЦСКА 1948 (Болгария). На момент публикации новости идёт дополнительное время, счёт в матче 2:1 в пользу «Панатинаикоса».

Футболист открыл счёт в этой встрече, отличившись на 60-й минуте.

5 августа московский «Спартак» объявил о переходе Ливая Гарсии в «Панатинаикос» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа футболиста.

Футболист выступал за «Спартак» с 2025 года. В сезоне-2025/2026 Ливай Гарсия провёл за красно-белых 33 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал пять результативных передач.