15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ливай Гарсия отметился голом за «Панатинаикос» в Лиге конференций

Ливай Гарсия отметился голом за «Панатинаикос» в Лиге конференций
Комментарии

Форвард Ливай Гарсия, арендованный «Панатинаикосом» у московского «Спартака», отметился голом за греческую команду в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций с ЦСКА 1948 (Болгария). На момент публикации новости идёт дополнительное время, счёт в матче 2:1 в пользу «Панатинаикоса».

Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
11 августа 2026, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА 1948
София, Болгария
Окончен
1 : 2
ДВ
Панатинаикос
Афины, Греция
0:1 Гарсия – 60'     1:1 Двали – 87'     1:2 Дессерс – 95'    

Футболист открыл счёт в этой встрече, отличившись на 60-й минуте.

5 августа московский «Спартак» объявил о переходе Ливая Гарсии в «Панатинаикос» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа футболиста.

Футболист выступал за «Спартак» с 2025 года. В сезоне-2025/2026 Ливай Гарсия провёл за красно-белых 33 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал пять результативных передач.

Материалы по теме
Бубнов вступился за Максименко в моментах с голами «Краснодара» в ворота «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android