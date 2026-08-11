Бубнов раскрыл подробности по конфликтной ситуации с защитником «Краснодара» Пальцевым

Футбольный эксперт Александр Бубнов раскрыл подробности по конфликтной ситуации с защитником «Краснодара» Валентином Пальцевым. Ранее футболист резко высказался о Бубнове, назвав его стариком, чьи слова надо делить на два. После этого эксперт пригрозил Пальцеву, что примет серьёзные меры.

«Перед игрой со «Спартаком» Генич опубликовал фотографию с Пальцевым. Говорит: «Александр Викторович, всё в порядке». Не уверен, знает ли Генич… Пальцев точно знает. Был очень серьёзный разговор. Мне поступил звонок на следующий день после того, как я предупредил его. Очень серьёзные люди со мной разговаривали. Больше того, они чуть ли не извинились. Мне даже неудобно было. И они сказали: «Такого больше не будет». Не буду называть кто. С Пальцевым очень серьёзно поговорили, это однозначно», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».