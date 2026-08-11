«НЕК Неймеген» обыграл «Олимпиакос» и впервые вышел в плей-офф отборочного этапа ЛЧ

Окончен ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором играли нидерландский «НЕК Неймеген» и греческий «Олимпиакос». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала команда из Нидерландов. В первой игре коллективы голов не забили. Встреча состоялась на стадионе «Гоффертстадион» (Неймеген, Нидерланды). В качестве главного арбитра выступил Маурицио Мариани (Рим, Италия).

Айюб Эль-Кааби на 46-й минуте вывел гостей вперёд, Брайан Линссен на 70-й минуте сравнял счёт. У греческой команды на 80-й минуте красную карточку получил Костас Фортунис. В основное время оппоненты не выявили сильнейшего, победный гол забил Эмре Мор на 95-й минуте.

Таким образом, «НЕК Неймеген» впервые в истории вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. На следующем этапе турнира команда сыграет с норвежским «Будё-Глимт». Первый матч состоится 19 августа, а ответный — 25 августа. «Олимпиакос» сыграет в основном этапе Лиги Европы.