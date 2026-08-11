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Целе — Арарат-Армения: результат матча 11 августа 2026, счет 2:0, 3-й квалификационный раунда Лиги чемпионов сезона-2026/2027

«Арарат-Армения» проиграл «Целе», пропустив два мяча в концовке, и завершил участие в ЛЧ
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Завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между клубами «Целе» (Словения) и «Арарат-Армения» (Армения). Игра прошла на стадионе «З'дежеле» (Целе, Словения). Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
11 августа 2026, вторник. 21:15 МСК
Целе
Целе, Словения
Окончен
2 : 0
Арарат-Армения
Ереван, Армения
1:0 Дукули – 83'     2:0 Вербич – 85'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Целе» Яя Дукули на 83-й минуте. Через две минуты полузащитник хозяев Беньямин Вербич установил окончательный счёт — 2:0

В первом матче между командами победу одержал «Арарат-Армения» со счётом 2:1. Таким образом, словенская команда примет участие в квалификационном раунде плей-офф.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.).

Календарь квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Пары квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027
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