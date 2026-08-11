«Сити» рассматривает Мак Аллистера из «Ливерпуля» в качестве замены для Родри — talkSPORT

«Манчестер Сити» включил полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера в список кандидатов на случай возможного ухода Родри. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, аргентинский футболист может оказаться более доступным вариантом для «горожан» нынешним летом по сравнению с другими потенциальными целями в лице Энцо Фернандеса («Челси») и Адама Уортона («Кристал Пэлас»). Подчёркивается, что «Манчестер Сити» ещё не контактировал с «Ливерпулем» насчёт перехода Мак Аллистера.

Ожидается, что соглашение о трансфере Родри в «Барселону» за £ 55 млн (€ 64,3 млн) будет достигнуто в ближайшие дни.

В минувшем сезоне Мак Аллистер принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Материалы по теме Инсайдер Романо рассказал подробности о переговорах «Барселоны» по Родри и Ромеро

Самый дорогой трансфер в истории футбола: