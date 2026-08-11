Лига чемпионов — 2026/2027 по футболу: результаты на 11 августа, календарь, таблица

Сегодня, 11 августа, прошёл ряд ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты встреч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов:

«Кайрат» (Казахстан) – «Левски» (Болгария) – 0:1 (0:2 по сумме двух матчей);

«Будё-Глимт» (Норвегия) – «Юнион» (Бельгия) – 3:2 (6:5 по сумме двух матчей);

«Сабах» (Азербайджан) – «Орхус» (Дания) – 4:0 (5:2 по сумме двух матчей);

«Кауно Жальгирис» (Литва) – «Динамо» Загреб (Хорватия) – 1:2 (1:7 по сумме двух матчей);

«НЕК Неймеген» (Нидерланды) – «Олимпиакос» (Греция) – 2:1 (2:1 по сумме двух матчей);

«Црвена Звезда» (Сербия) – «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) – 0:2 (0:3 по сумме двух матчей);

«Целе» (Словения) – «Арарат-Армения» (Армения) – 2:0 (3:2 по сумме двух матчей);

«Слован» Братислава (Словакия) – «Мьельбю» (Швеция) – 2:0 (4:1 по сумме двух матчей);

«Штурм» (Австрия) – «Фенербахче» (Турция) – 0:1 (0:3 по сумме двух матчей);

«Лион» (Франция) – «Спарта» Прага (Чехия) – 3:0 (4:2 по сумме двух матчей).

Победившие в указанных парах команды примут участие в квалификационном раунде плей-офф.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.).