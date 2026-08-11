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«Тоттенхэм» предложил € 60 млн за форварда «Монако» Балогуна — L’Équipe

«Тоттенхэм» предложил € 60 млн за форварда «Монако» Балогуна — L’Équipe
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«Тоттенхэм» сделал предложение «Монако» о покупке нападающего Фоларина Балогуна за € 60 млн. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, лондонский клуб вырвался вперёд в гонке за приобретение 25-летнего форварда. В частности, «шпоры» обогнали «Ньюкасл». «Монако» готов к переговорам о продаже футболиста сборной США.

В минувшем сезоне Балогун принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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