Состоялась жеребьёвка второго раунда Кубка английской лиги сезона-2026/2027

Опубликованы результаты жеребьёвки второго раунда Кубка английской лиги сезона-2026/2027. С этой стадии участие в турнире начинают клубы английской Премьер-лиги, не играющие в международных соревнованиях. До третьего раунда при жеребьёвке Кубка лиги производится деление на Северную и Южную подгруппы в целях сокращения логистических расходов клубов.

Результаты жеребьёвки третьего раунда Кубка английской лиги.

Северная подгруппа:

«Сток Сити» — «Халл Сити»;

«Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Бромвич»;

«Блэкберн Роверс» — «Шеффилд Юнайтед»;

«Ноттингем Форест» — «Лидс Юнайтед»;

«Донкастер Роверс» — «Мидлсбро»;

«Барнсли» — «Кру Александра»;

«Престон Норт Энд» — «Эвертон»;

«Блэкпул» — «Линкольн Сити»;

«Шеффилд Уэнсдей» — «Вулверхэмптон»;

«Брэдфорд» — «Бёрнли»;

«Флитвуд Таун» — «Шрусбери Таун».

Южная подгруппа:

«Уолсолл» — «Лейтон Ориент»;

«Ипсвич Таун» — «Лестер Сити»;

«Кардифф Сити» — «Норвич Сити»;

«Стивенидж» — «Рединг»;

«Кембридж Юнайтед» — «Миллуолл»;

«Бирмингем Сити» — «Брентфорд»;

«Саутгемптон» — «Вест Хэм Юнайтед»;

«Уотфорд» — «Питерборо»;

«Фулхэм» — «Уимблдон»;

«Плимут Аргайл» — «Ковентри Сити»;

«Челси» — «Лутон Таун»;

«Тоттенхэм Хотспур» — «Чарльтон Атлетик».

Матчи третьего раунда Кубка английской лиги состоятся на неделе, которая начинается с 24 августа.