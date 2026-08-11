Состоялась жеребьёвка второго раунда Кубка английской лиги сезона-2026/2027

Опубликованы результаты жеребьёвки второго раунда Кубка английской лиги сезона-2026/2027. С этой стадии участие в турнире начинают клубы английской Премьер-лиги, не играющие в международных соревнованиях. До третьего раунда при жеребьёвке Кубка лиги производится деление на Северную и Южную подгруппы в целях сокращения логистических расходов клубов.
Результаты жеребьёвки третьего раунда Кубка английской лиги.
Северная подгруппа:
«Сток Сити» — «Халл Сити»;
«Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Бромвич»;
«Блэкберн Роверс» — «Шеффилд Юнайтед»;
«Ноттингем Форест» — «Лидс Юнайтед»;
«Донкастер Роверс» — «Мидлсбро»;
«Барнсли» — «Кру Александра»;
«Престон Норт Энд» — «Эвертон»;
«Блэкпул» — «Линкольн Сити»;
«Шеффилд Уэнсдей» — «Вулверхэмптон»;
«Брэдфорд» — «Бёрнли»;
«Флитвуд Таун» — «Шрусбери Таун».
Южная подгруппа:
«Уолсолл» — «Лейтон Ориент»;
«Ипсвич Таун» — «Лестер Сити»;
«Кардифф Сити» — «Норвич Сити»;
«Стивенидж» — «Рединг»;
«Кембридж Юнайтед» — «Миллуолл»;
«Бирмингем Сити» — «Брентфорд»;
«Саутгемптон» — «Вест Хэм Юнайтед»;
«Уотфорд» — «Питерборо»;
«Фулхэм» — «Уимблдон»;
«Плимут Аргайл» — «Ковентри Сити»;
«Челси» — «Лутон Таун»;
«Тоттенхэм Хотспур» — «Чарльтон Атлетик».
Матчи третьего раунда Кубка английской лиги состоятся на неделе, которая начинается с 24 августа.