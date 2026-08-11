«Есть вещи, которые я не принимаю». Моуринью раскрыл подробности конфликта с Касильясом

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью рассказал о конфликте с бывшим вратарём и капитаном «сливочных» Икером Касильясом. В ходе конфликта Моуринью посадил Касильяса на скамейку запасных.

«Я сказал им: «Есть «Барселона», есть «Реал». В сборной можно дружить сколько угодно, но не сейчас. Это война. Есть вещи, которые я не принимаю и никогда не приму. И когда кто-то меня не уважает, это становится проблемой.

В первый раз, когда я разговаривал с Касильясом, он попросил меня предоставить больше выходных для игроков, приезжающих из национальной команды. Во второй раз он попросил меня отложить тренировку на час, потому что в то время, когда я хотел тренироваться, в Мадриде были большие пробки. А в третий раз, когда мы общались, он сказал мне: «Мы не хотим ехать в отель. Мы предпочитаем встретиться в день матча и сразу отправиться на стадион играть». Вскоре я понял, что футболисты избалованы», — сказал Моуринью в документальном фильме о себе.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: