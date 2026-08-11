«Црвена Звезда» уволила Деяна Станковича после поражения в Лиге чемпионов

«Црвена Звезда» уволила Деяна Станковича с поста главного тренера после поражения от «Хапоэль» Беэр-Шевы. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Команда Станковича проиграла «Хапоэлю» со счётом 0:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. По сумме двух встреч сербская команда уступила со счётом 0:3.

Станкович был назначен на должность главного тренера «Црвены Звезды» в декабре 2025 года. Под его руководством клуб провёл 32 матча во всех турнирах, где 24 раза победил, три раза сыграл вничью и пять раз уступил. До этого 47-летний специалист возглавлял московский «Спартак» (2024-2025 гг.).

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