Экс-футболист сборной Бразилии высказался о возможном переходе Неймара в «Интер Майами»

Бывший полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело сообщил, что форвард «Сантоса» Неймар может стать партнёром Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Я разговаривал с другом, который прежде приносил некоторые новости о «Сантосе». Он сказал мне, что Неймар будет играть в Майами. В январе он поедет в Майами.

Если это произойдёт, то я был первым, кто сказал об этом. Давайте посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Мело Daily Mail.

Ранее Неймар выступал вместе с Месси в «Барселоне» и «ПСЖ». 34-летний Неймар вернулся в «Сантос» в январе 2025 года. Его предыдущим клубом был саудовский «Аль-Хиляль», за который он выступал с 2023 года.