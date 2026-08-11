«Лион» в большинстве разгромил «Спарту» и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

Завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между клубами «Лион» (Франция) и «Спарта» (Чехия). Игра прошла на стадионе «Групама» (Лион, Франция). Победу в матче со счётом 3:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил нападающий «Лиона» Эрнест Нуама на 20-й минуте. На 34-й минуте защитник «Спарты» Адам Шевински получил прямую красную карточку. На 66-й минуте защитник Эйнсли Мэйтленд-Найлс удвоил преимущество французского клуба. На 73-й минуте полузащитник Тайлер Мортон забил третий мяч в ворота гостей, установив окончательный счёт – 3:0.

В первом матче между командами победу одержала «Спарта» со счётом 2:1. Таким образом, французская команда примет участие в квалификационном раунде плей-офф.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.).