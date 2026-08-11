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Лион — Спарта: результат матча 11 августа 2026, счет 3:0, 3-й квалификационный раунда Лиги чемпионов сезона-2026/2027

«Лион» в большинстве разгромил «Спарту» и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
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Завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между клубами «Лион» (Франция) и «Спарта» (Чехия). Игра прошла на стадионе «Групама» (Лион, Франция). Победу в матче со счётом 3:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
11 августа 2026, вторник. 21:15 МСК
Целе
Целе, Словения
Окончен
2 : 0
Арарат-Армения
Ереван, Армения
1:0 Дукули – 83'     2:0 Вербич – 85'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Лиона» Эрнест Нуама на 20-й минуте. На 34-й минуте защитник «Спарты» Адам Шевински получил прямую красную карточку. На 66-й минуте защитник Эйнсли Мэйтленд-Найлс удвоил преимущество французского клуба. На 73-й минуте полузащитник Тайлер Мортон забил третий мяч в ворота гостей, установив окончательный счёт – 3:0.

В первом матче между командами победу одержала «Спарта» со счётом 2:1. Таким образом, французская команда примет участие в квалификационном раунде плей-офф.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.).

Календарь квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Пары квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027
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