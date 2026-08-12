«Эти ребята просто так не ездят». Бубнов предположил следующего тренера «Локомотива»

Футбольный эксперт Александр Бубнов предположил, что Леонид Слуцкий может стать следующим главным тренером «Локомотива».

— Ротенберг (генеральный директор «Локомотива». — Прим. «Чемпионата») хочет другого тренера.

— Хохлова хотят поднять из дубля.

— Да там кого угодно. Слуцкий с Дзюбой приехали на стадион просто так, что ли? Что они там забыли на «Локомотиве»? Это намёк. Эти ребята просто так никуда не ездят.

— Думаете, Слуцкий пойдёт в команду, где нет усиления и уходят все лидеры?

— А под Слуцкого всё будет.

— То есть вы считаете, что под Галактионова трансферы попридержали, а под нового тренера деньги появятся?

— Конечно. Деньги есть. У РЖД чтобы денег не было, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Леонид Слуцкий и Артём Дзюба посетили матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» сыграл вничью с «Акроном» (0:0).