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«Эти ребята просто так не ездят». Бубнов предположил следующего тренера «Локомотива»

«Эти ребята просто так не ездят». Бубнов предположил следующего тренера «Локомотива»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов предположил, что Леонид Слуцкий может стать следующим главным тренером «Локомотива».

— Ротенберг (генеральный директор «Локомотива». — Прим. «Чемпионата») хочет другого тренера.

— Хохлова хотят поднять из дубля.
— Да там кого угодно. Слуцкий с Дзюбой приехали на стадион просто так, что ли? Что они там забыли на «Локомотиве»? Это намёк. Эти ребята просто так никуда не ездят.

— Думаете, Слуцкий пойдёт в команду, где нет усиления и уходят все лидеры?
— А под Слуцкого всё будет.

— То есть вы считаете, что под Галактионова трансферы попридержали, а под нового тренера деньги появятся?
— Конечно. Деньги есть. У РЖД чтобы денег не было, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Леонид Слуцкий и Артём Дзюба посетили матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» сыграл вничью с «Акроном» (0:0).

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