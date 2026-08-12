Льюис Холл сообщил «Ньюкаслу» о желании перейти в «Манчестер Юнайтед» — The Sun

Крайний защитник «Ньюкасла» Льюис Холл «полон решимости» покинуть нынешний клуб, о чём дал понять его руководству. 21-летний футболист хочет перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, Холл считает, что в «Ньюкасле» под руководством Эдди Хау он лишился места в составе сборной Англии на чемпионате мира 2026 года. Несмотря на приход в клуб нового тренера, защитник по-прежнему хочет уйти.

В минувшем сезоне Холл принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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