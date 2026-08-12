15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Диего Форлан: я горд и очень благодарен за возможность возглавить сборную моей страны

Диего Форлан: я горд и очень благодарен за возможность возглавить сборную моей страны
Комментарии

Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан в социальной сети X высказался о назначении на пост главного тренера уругвайской национальной команды.

«Я горд и очень благодарен за возможность вернуться домой, чтобы возглавить сборную моей страны. Носить небесно-голубую футболку всегда было моей мечтой, представлять же команду в моей нынешней роли — это великая привилегия и огромная ответственность. Со всей скромностью, трудолюбием и страстью все вместе мы продолжим идти вперёд, чтобы поднять наш флаг как можно выше», — сказано в публикации Форлана.

Диего Форлан выступал за сборную Уругвая с 2002 по 2014 год, провёл 112 матчей и забил 36 голов. Он становился лучшим игроком чемпионата мира 2010 года и дважды выигрывал «Золотую бутсу» как лучший бомбардир европейских чемпионатов. После завершения карьеры игрока Форлан работал главным тренером в нескольких клубах, включая «Пеньяроль».

Материалы по теме
Мостовой: Форлан — футбольный человек, он способен добиться успехов со сборной Уругвая
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android