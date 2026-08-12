Диего Форлан: я горд и очень благодарен за возможность возглавить сборную моей страны

Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан в социальной сети X высказался о назначении на пост главного тренера уругвайской национальной команды.

«Я горд и очень благодарен за возможность вернуться домой, чтобы возглавить сборную моей страны. Носить небесно-голубую футболку всегда было моей мечтой, представлять же команду в моей нынешней роли — это великая привилегия и огромная ответственность. Со всей скромностью, трудолюбием и страстью все вместе мы продолжим идти вперёд, чтобы поднять наш флаг как можно выше», — сказано в публикации Форлана.

Диего Форлан выступал за сборную Уругвая с 2002 по 2014 год, провёл 112 матчей и забил 36 голов. Он становился лучшим игроком чемпионата мира 2010 года и дважды выигрывал «Золотую бутсу» как лучший бомбардир европейских чемпионатов. После завершения карьеры игрока Форлан работал главным тренером в нескольких клубах, включая «Пеньяроль».