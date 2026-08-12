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Спортдиректор «Барселоны» провёл встречу с представителем Лаутаро Мартинеса — Ромеро

Спортдиректор «Барселоны» провёл встречу с представителем Лаутаро Мартинеса — Ромеро
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Спортивный директор «Барселоны» Деку встретился с представителем нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса на минувшей неделе. Стороны оценили перспективы перехода аргентинского форварда в каталонский клуб. Мартинес рассматривается в качестве одного из вариантов на случай, если сорвётся переход Хулиана Альвареса из мадридского «Атлетико». Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро на странице в социальной сети X.

В минувшем сезоне 28-летний форвард принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Лаутаро с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

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