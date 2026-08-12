«Барселона» продаст Феррана Торреса «ПСЖ» за € 50+5 млн до конца недели — Sport.es

В течение дня «Барселона» и «ПСЖ» достигли принципиального соглашения о переходе нападающего Феррана Торреса. Стороны имели разногласия относительно бонусов, которые сине-гранатовые могут получить за трансфер 26-летнего форварда. Клубы договорились, что «блауграна» получит € 50 млн в качестве фиксированной суммы и € 5 млн в виде бонусов. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, на минувшей неделе «Барселона» отклонила первоначальное предложение «ПСЖ» в размере € 40+10 млн. После этого президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи одобрил увеличение предложения до € 50 млн.

В прошлом сезоне нападающий забил 21 гол и отдал три результативные передачи в 49 матчах за «Барселону». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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