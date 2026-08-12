Экс-тренер Португалии может возглавить сборную Нидерландов — De Telegraaf

Бывший тренер сборной Португалии Роберто Мартинес может возглавить национальную команду Нидерландов, сообщает De Telegraaf.

Спортивный директор национальной команды Найджел де Йонг по поручению Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) провёл переговоры в Малаге с 53-летнем специалистом по поводу должности главного тренера.

Ранее Мартинес возглавлял сборную Португалии с января 2023 по июль 2026 года. Под его руководством португальцы выиграли Лигу наций (2025) и вышли в плей-офф чемпионата мира 2026 года, где уступили Испании в 1/8 финала. Также Мартинес руководил сборной Бельгии, с которой выиграл бронзовые медали чемпионата мира 2018 года.