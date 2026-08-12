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Экс-тренер Португалии может возглавить сборную Нидерландов — De Telegraaf

Экс-тренер Португалии может возглавить сборную Нидерландов — De Telegraaf
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Бывший тренер сборной Португалии Роберто Мартинес может возглавить национальную команду Нидерландов, сообщает De Telegraaf.

Спортивный директор национальной команды Найджел де Йонг по поручению Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) провёл переговоры в Малаге с 53-летнем специалистом по поводу должности главного тренера.

Ранее Мартинес возглавлял сборную Португалии с января 2023 по июль 2026 года. Под его руководством португальцы выиграли Лигу наций (2025) и вышли в плей-офф чемпионата мира 2026 года, где уступили Испании в 1/8 финала. Также Мартинес руководил сборной Бельгии, с которой выиграл бронзовые медали чемпионата мира 2018 года.

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