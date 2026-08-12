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«Галатасарай» хочет усилиться нападающим «Арсенала» Габриэлом Мартинелли — talkSPORT

«Галатасарай» хочет усилиться нападающим «Арсенала» Габриэлом Мартинелли — talkSPORT
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Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли привлёк внимание «Галатасарая». Об этом сообщает talkSPORT.

По данным источника, турецкий клуб уже направил лондонцам запрос относительно возможной сделки — стороны обсуждали стоимость потенциального трансфера. Отмечается, что уход Мартинелли из команды возможен лишь в том случае, если «канониры» предварительно найдут ему равноценную замену. Известно, что в сферу интересов лондонцев входят Кенан Йылдыз («Ювентус»), Хулиан Альварес («Атлетико»), Илиман Ндиайе («Эвертон») и Эли Крупи («Борнмут»).

Контракт Мартинелли с «Арсеналом» рассчитан до лета 2027 года и предполагает опцию продления ещё на один сезон. Футболист защищает цвета «канониров» с 2019 года, за это время он принял участие в 278 матчах команды во всех турнирах, в которых забил 62 гола и отдал 36 голевых передач. Согласно данным на портале Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 45 млн.

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