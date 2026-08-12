Бубнов оценил перспективы «Локомотива» в РПЛ в случае ухода Батракова и Карпукаса

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил перспективы «Локомотива» в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027 в случае ухода полузащитников Алексея Батракова и Артёма Карпукаса.

— На Баринова наехали, что он призывает их всех бежать оттуда. Они действительно уже начинают бежать. Батраков в Турцию собрался, Карпукас – в «Зенит».

— А «Локомотив» за что будет бороться без Карпукаса и без Батракова, если не будет усиления?

— Ну, будут бороться, чтобы в переходные игры не попасть. Сейчас они там и находятся. Поэтому у них ситуация очень непростая, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После трёх туров в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге «Локомотив» набрал два очка и располагается на 12‑й строчке в турнирной таблице.