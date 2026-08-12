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Гасилин: новый контракт с Барко должен успокоить болельщиков «Спартака»

Гасилин: новый контракт с Барко должен успокоить болельщиков «Спартака»
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказался о возможном продлении контракта полузащитника Эсекьеля Барко со «Спартаком».

«Это намерение выиграть в ближайшие годы чемпионство. «Спартак» это может сделать. У них подбирается шикарный состав, который способен решать самые высокие задачи. Они усилили слабые позиции. Новый контракт с Барко должен успокоить болельщиков. В прошлом году все умные передачи были связаны с ним», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Барко играет за московский клуб с лета 2024 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Действующее трудовое соглашение полузащитника со «Спартаком» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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