«Црвена Звезда» попытается убедить Станковича остаться в клубе — Direktno

Деян Станкович после вылета от «Хапоэля» (Беэр-Шева) в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов попрощался с игроками, а затем подал в отставку с поста главного тренера «Црвены Звезды».

«Решение было принято, возможно, обоснованно, возможно, на эмоциях, а скорее всего — под влиянием и того, и другого. Клуб попытается изменить это решение и убедить Станковича остаться. Судя по всему, на «Маракане», которую ощутимо штормит, предстоит долгая ночь.

Станкович на протяжении всей встречи сильно нервничал, из-за чего получил красную карточку и оставил команду в сложнейшем положении. Уходя в подтрибунный тоннель, он вступил в конфликт и с болельщиками, что, похоже, также повлияло на его решение», — пишет сербский сайт Direktno.

Команда Станковича проиграла «Хапоэлю» со счётом 0:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. По сумме двух встреч «Црвены Звезды» уступила с результатом 0:3.