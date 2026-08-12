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«Црвена Звезда» попытается убедить Станковича остаться в клубе — Direktno

«Црвена Звезда» попытается убедить Станковича остаться в клубе — Direktno
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Деян Станкович после вылета от «Хапоэля» (Беэр-Шева) в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов попрощался с игроками, а затем подал в отставку с поста главного тренера «Црвены Звезды».

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
11 августа 2026, вторник. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
0 : 2
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
0:1 Златанович – 61'     0:2 East – 79'    
Удаления: Абу Фани – 90+2' / нет

«Решение было принято, возможно, обоснованно, возможно, на эмоциях, а скорее всего — под влиянием и того, и другого. Клуб попытается изменить это решение и убедить Станковича остаться. Судя по всему, на «Маракане», которую ощутимо штормит, предстоит долгая ночь.

Станкович на протяжении всей встречи сильно нервничал, из-за чего получил красную карточку и оставил команду в сложнейшем положении. Уходя в подтрибунный тоннель, он вступил в конфликт и с болельщиками, что, похоже, также повлияло на его решение», — пишет сербский сайт Direktno.

Команда Станковича проиграла «Хапоэлю» со счётом 0:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. По сумме двух встреч «Црвены Звезды» уступила с результатом 0:3.

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