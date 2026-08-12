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Романо рассказал, когда Ферран Торрес перейдёт в «Барселоны» в «ПСЖ»

Романо рассказал, когда Ферран Торрес перейдёт в «Барселоны» в «ПСЖ»
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Сделка между «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен» о переходе нападающего Феррана Торреса находится на финальной стадии и будет завершена после Суперкубка УЕФА, в котором французский гранд, ставший обладателем минувшей Лиги чемпионов, сыграет с победителем Лиги Европы прошлой кампании — «Астон Виллой» (игра состоится сегодня, 12 августа). Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, при этом, Торрес не будет тренироваться с «Барселоной» на этой неделе, чтобы не получить случайную травму перед трансфером в новый клуб.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» и «ПСЖ» достигли принципиального соглашения о переходе нападающего Феррана Торреса за € 50 млн в качестве фиксированной суммы и € 5 млн в виде бонусов.

Ферран Торрес играет за «Барселону» с января 2022 года, перейдя из «Манчестер Сити». С клубом он выиграл семь трофеев внутри Испании. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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