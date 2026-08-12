15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике прокомментировал перспективы испанского футбола после ЧМ, упомянув Гвардиолу

Луис Энрике прокомментировал перспективы испанского футбола после ЧМ, упомянув Гвардиолу
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о перспективах испанского футбола после победы «Фурия Роха» на чемпионате мира 2026 года.

«Испанский футбол находится на самом высоком уровне. Завоевав вторую звезду, я надеюсь, что это станет началом множества побед для сборной и всего испанского футбола. Луис Арагонес начал этот комбинационный стиль игры, затем «Барселона» Пепа Гвардиолы стала побеждать, показывая столь же привлекательный футбол. Они открыли нам путь к триумфу», — приводит слова Энрике 20minutos.es.

В финальной игре чемпионата мира — 2026 сборная Испании переиграла Аргентину (1:0). Это второй титул «Фурия Роха» на мировых первенствах после триумфа в 2010 году.

Материалы по теме
Романо рассказал, когда Ферран Торрес перейдёт из «Барселоны» в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android