Луис Энрике прокомментировал перспективы испанского футбола после ЧМ, упомянув Гвардиолу

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о перспективах испанского футбола после победы «Фурия Роха» на чемпионате мира 2026 года.

«Испанский футбол находится на самом высоком уровне. Завоевав вторую звезду, я надеюсь, что это станет началом множества побед для сборной и всего испанского футбола. Луис Арагонес начал этот комбинационный стиль игры, затем «Барселона» Пепа Гвардиолы стала побеждать, показывая столь же привлекательный футбол. Они открыли нам путь к триумфу», — приводит слова Энрике 20minutos.es.

В финальной игре чемпионата мира — 2026 сборная Испании переиграла Аргентину (1:0). Это второй титул «Фурия Роха» на мировых первенствах после триумфа в 2010 году.