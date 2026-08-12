Сафонов рассказал о своих взаимоотношениях с братом, который работает в скорой помощи

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов опубликовал пост в своём телеграм-канале, где рассказал о своих взаимоотношениях с братом, который работает в скорой помощи и учится в медицинском университете.

«У нас с братом появилась интересная традиция. После работы он присылает мне аудио о том, как проходят его сутки на работе. К слову, он учится в медицинском университете, а параллельно работает в скорой помощи. Так вот, регулярно по утрам я получаю его рассказы об интересных случаях на работе, об опыте, полученном за смену, а иногда и о вопросах коммуникации. И вот сегодня я получил аудио на 48 минут🫠. Повезло, что именно сегодня нам предстоял долгий перелёт, в котором я как раз не знал, чем заняться😁🤘🏻.

P.S. Я, кстати, люблю медицину. В какой-то момент был подписан на паблики с травмами, сложными случаями, ну и вообще всякими противными вещами😁», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение Матвея с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Сегодня, 12 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором парижане сыграют с «Астон Виллой».