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«Краснодар» совершил прекрасный трансфер». Гришин — о переходе Сперцяна в «Аль‑Ахли»

«Краснодар» совершил прекрасный трансфер». Гришин — о переходе Сперцяна в «Аль‑Ахли»
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил трансфер Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в саудовский «Аль‑Ахли».

«Краснодар» совершил прекрасный трансфер, продав Сперцяна и поставив на его место Кривцова. Он пересидел за Сперцяном. Ещё в прошлом году мы говорили, что это готовый футболист. Но он проигрывал конкуренцию — Мусаев двигал его по полю. Он мастеровитый футболист — если он видит угол, то бьёт туда и забивает. «Краснодар» заработал деньги и открыл дорогу игроку из академии. Он медленнее Сперцяна, но исполнительское мастерство у него на уровне», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Экс-капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян перебрался в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии в летнее трансферное окно.

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