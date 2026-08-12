«Краснодар» совершил прекрасный трансфер». Гришин — о переходе Сперцяна в «Аль‑Ахли»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил трансфер Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в саудовский «Аль‑Ахли».

«Краснодар» совершил прекрасный трансфер, продав Сперцяна и поставив на его место Кривцова. Он пересидел за Сперцяном. Ещё в прошлом году мы говорили, что это готовый футболист. Но он проигрывал конкуренцию — Мусаев двигал его по полю. Он мастеровитый футболист — если он видит угол, то бьёт туда и забивает. «Краснодар» заработал деньги и открыл дорогу игроку из академии. Он медленнее Сперцяна, но исполнительское мастерство у него на уровне», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Экс-капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян перебрался в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии в летнее трансферное окно.