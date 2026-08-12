«Мы будем сражаться». Эмери высказался о грядущем матче с «ПСЖ» за Суперкубок УЕФА

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от встречи за Суперкубок УЕФА — 2026 с «ПСЖ», подчеркнув, что эта игра станет для английской команды серьёзным испытанием.

«Соперничество с клубом такого калибра, чьи игроки и тренер обладают высочайшим классом, — это настоящее испытание. Мне нравится противостоять сильнейшим, так как это способствует профессиональному росту. Я опираюсь на все полученные знания и накопленный опыт для дальнейшего развития, и меня воодушевляет стремление каждого в клубе к прогрессу. Мы будем сражаться. В нашем распоряжении не будет оптимального состава, но «ПСЖ» оказался в аналогичном положении. Постараемся реализовать свой потенциал максимально, однако статус фаворита остаётся за «ПСЖ», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

Встреча между «ПСЖ» и «Астон Виллой» состоится сегодня, 12 августа, на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. Начало запланировано на 22:00 мск.