15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы будем сражаться». Эмери высказался о грядущем матче с «ПСЖ» за Суперкубок УЕФА

«Мы будем сражаться». Эмери высказался о грядущем матче с «ПСЖ» за Суперкубок УЕФА
Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от встречи за Суперкубок УЕФА — 2026 с «ПСЖ», подчеркнув, что эта игра станет для английской команды серьёзным испытанием.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Соперничество с клубом такого калибра, чьи игроки и тренер обладают высочайшим классом, — это настоящее испытание. Мне нравится противостоять сильнейшим, так как это способствует профессиональному росту. Я опираюсь на все полученные знания и накопленный опыт для дальнейшего развития, и меня воодушевляет стремление каждого в клубе к прогрессу. Мы будем сражаться. В нашем распоряжении не будет оптимального состава, но «ПСЖ» оказался в аналогичном положении. Постараемся реализовать свой потенциал максимально, однако статус фаворита остаётся за «ПСЖ», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

Встреча между «ПСЖ» и «Астон Виллой» состоится сегодня, 12 августа, на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. Начало запланировано на 22:00 мск.

Материалы по теме
Сафонов рассказал о своих взаимоотношениях с братом, который работает в скорой помощи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android