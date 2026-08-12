«Запомните одно». Президент «ПСЖ» обратился к игрокам перед Суперкубком УЕФА — 2026

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи выступил с обращением к футболистам накануне старта сезона-2026/2027. В среду, 12 августа, парижский клуб проведёт матч за Суперкубок УЕФА — 2026 с «Астон Виллой».

«Сезон стартует завтра. Он будет продолжительным — нас ждут как позитивные события, так и сложные отрезки. Получайте удовольствие от этого сезона и запомните одно: работайте сообща, побеждайте сообща. Все вместе. Вы представляете клуб и Париж как на поле, так и за его пределами», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Встреча между «ПСЖ» и «Астон Виллой» состоится сегодня, 12 августа, на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. Начало запланировано на 22:00 мск.