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«Запомните одно». Президент «ПСЖ» обратился к игрокам перед Суперкубком УЕФА — 2026

«Запомните одно». Президент «ПСЖ» обратился к игрокам перед Суперкубком УЕФА — 2026
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Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи выступил с обращением к футболистам накануне старта сезона-2026/2027. В среду, 12 августа, парижский клуб проведёт матч за Суперкубок УЕФА — 2026 с «Астон Виллой».

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сезон стартует завтра. Он будет продолжительным — нас ждут как позитивные события, так и сложные отрезки. Получайте удовольствие от этого сезона и запомните одно: работайте сообща, побеждайте сообща. Все вместе. Вы представляете клуб и Париж как на поле, так и за его пределами», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Встреча между «ПСЖ» и «Астон Виллой» состоится сегодня, 12 августа, на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. Начало запланировано на 22:00 мск.

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