«Не знаю, в какой форме мои футболисты подойдут к матчу». Луис Энрике — о Суперкубке УЕФА

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о подготовке к матчу Суперкубка УЕФА с «Астон Виллой», который состоится 12 августа.

«Очень приятно вернуться! Мы начинаем работу — предсезонная подготовка в этот раз получилась немного необычной, поскольку игроки возвращались в разное время. Многие футболисты участвовали в чемпионате мира и только сейчас присоединяются к тренировкам. Мы намерены оставаться конкурентоспособными на протяжении всего сезона, а уже в среду проведём первый матч. Всегда сложно предсказать, каким получится такая встреча. Мы постараемся контролировать владение мячом. В подобных матчах это непросто, но надеюсь, что мы будем так же конкурентоспособны, как и в прошлом году. Это первый официальный матч, но он очень важен для нас. Мы хотим вместе с нашими болельщиками провести ещё один незабываемый год.

Некоторые игроки вернулись только в этот понедельник, другие — на прошлой неделе. Мы стараемся подготовиться как можно лучше. Я не знаю, в какой форме мои футболисты подойдут к матчу в среду. Мы постараемся провести эту встречу на высшем уровне», — приводит слова Луиса Энрике пресс-служба «ПСЖ».

В среду, 12 августа, «ПСЖ» в матче за Суперкубок УЕФА встретится с «Астон Виллой», которая в прошлом сезоне выиграла Лигу Европы.