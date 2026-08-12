Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: ситуация изменилась, и теперь все считают нас фаворитами

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об амбициях и мотивации перед матчем Суперкубка УЕФА с «Астон Виллой».

«Конечно, с самого начала мы ставили перед собой очень амбициозные цели и сейчас намерены продолжать в том же духе. Ситуация изменилась, и теперь все считают нас фаворитами. Но это лишь теория — нам необходимо доказать на поле, что мы действительно соответствуем этому статусу. Мы стремимся снова победить, однако сделать это будет непросто — история уже не раз это показывала», — приводит слова Луиса Энрике пресс-служба «ПСЖ».

В среду, 12 августа, «ПСЖ» в матче за Суперкубок УЕФА встретится с «Астон Виллой», которая в прошлом сезоне выиграла Лигу Европы.